Правительство перевело Ровенскую область в «красную» зону

Ровенская область с четверга, 27 января, будет находиться в «красной» зоне карантина. Об этом 25 января сообщил министр правительства Олег Немчинов.

Ограничения «красного» уровня не будут применяться при наличии у всех посетителей, сотрудников и организаторов массовых мероприятий (в том числе религиозных), работников кинотеатров, театров, музеев, ТРЦ, ресторанов, кафе, рынков, спортзалов и бассейнов «зеленого» COVID- сертификата — о вакцинации двумя дозами. Этот сертификат есть в приложении «Дія», также его можно загрузить с портала «Дія» и распечатать на обычной бумаге, главное — чтобы четко был виден QR-код.

Школы и другие учебные заведения в «красной» зоне тоже будут работать только при условии, что 100% сотрудников имеют «зеленый» сертификат вакцинации.