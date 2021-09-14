Минздрав сообщил, что «зеленый» внутренний ковид-сертификат будет действовать год

В Украине внутренний «зеленый» ковид-сертификат, который можно будет получить после прививки второй дозой, будет действовать 365 дней.

Об этом говорится в разъяснении Министерства здравоохранения, которое опубликовали во вторник, 14 сентября.

Получить «желтый» (после прививки первой дозой) и «зеленый» сертификаты можно будет в приложении «Дія», а также скачать его с портала и распечатать (для этого еще разрабатывают инструментарий). Распечатать можно на обычной бумаге, не только на желтой, главное, чтобы четко было видно QR-код.

«Желтый» сертификат будет действовать 120 дней с момента первой прививки. Сгенерировать его можно будет сразу после укола.

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Отметим, что в Украине изменили карантин и ввели эти «желтые» и «зеленые» ковид-сертификаты. Так, например, если в регионе будет «желтая» карантинная зона, то учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников с «желтыми» или «зелеными» COVID-сертификатами. С этими же документами люди также смогут свободно посещать кинотеатры, спортзалы, бассейны и рестораны.

Если «красная» карантинная зона, то учебные заведения будут работать в случае, если 100% работников имеют или «желтый», или «зеленый» сертификат.