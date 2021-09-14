На Закарпатье уже объявили о переходе в «желтую» карантинную зону

В Закарпатской области сообщили, что со следующего понедельника регион переходит в «желтую» карантинную зону.

Об этом в Facebook сообщил глава местной ОГА Анатолий Полосков.

Он отметил, что переход в «желтую» зону означает закрытие школ, где вакцинированы менее 80% учителей. По его словам, пока только в пяти общинах выполняется этот показатель.

«Ситуацию еще можно исправить, если работники образования с полной ответственностью отнесутся к своей обязанности заботиться о здоровье детей и обеспечивать непрерывность образовательного процесса, и сделают первую дозу прививки на этой неделе. В противном случае учебные заведения будут закрыты, и образовательный процесс будет приостановлен до достижения установленного уровня вакцинации», — пояснил Полосков.