Минздрав предлагает не закрывать на карантин заведения, где персонал и посетители будут иметь COVID-сертификаты

Министерство здравоохранения предлагает, чтобы карантин не распространялся на учреждения, в которых персонал и посетители имеют COVID-сертификаты.
Об этом на совещании в Кабмине заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, пишет пресс-служба правительства.
Он предложил, чтобы ограничения в «желтой» и «красной» зонах карантина не распространялись на заведения, где коллектив и посетители имеют сертификаты. В этих сертификатах подтверждается или вакцинация от коронавируса, или отрицательный ПЦР-тест в течение 72 часов, или справка о выздоровлении от коронавируса в течение последних нескольких месяцев. Соответствующие изменения уже готовятся внести в постановления Кабмина.
«Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность», — отметил Ляшко.
В то же время премьер Денис Шмыгаль призвал активнее вакцинировать учителей и персонал учебных заведений, чтобы уберечь детей от болезни.
- В ближайшее время в Украине будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям, она рассмотрит вопрос установления в стране «желтой» карантинной зоны из-за увеличения количества госпитализаций.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.