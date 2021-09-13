Минздрав предлагает не закрывать на карантин заведения, где персонал и посетители будут иметь COVID-сертификаты

Министерство здравоохранения предлагает, чтобы карантин не распространялся на учреждения, в которых персонал и посетители имеют COVID-сертификаты.

Об этом на совещании в Кабмине заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, пишет пресс-служба правительства.

Он предложил, чтобы ограничения в «желтой» и «красной» зонах карантина не распространялись на заведения, где коллектив и посетители имеют сертификаты. В этих сертификатах подтверждается или вакцинация от коронавируса, или отрицательный ПЦР-тест в течение 72 часов, или справка о выздоровлении от коронавируса в течение последних нескольких месяцев. Соответствующие изменения уже готовятся внести в постановления Кабмина.

«Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность», — отметил Ляшко.

В то же время премьер Денис Шмыгаль призвал активнее вакцинировать учителей и персонал учебных заведений, чтобы уберечь детей от болезни.