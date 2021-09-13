МОЗ пропонує не закривати на карантин заклади, де персонал і відвідувачі матимуть COVID-сертифікати

Міністерство охорони здоров’я пропонує, щоб карантинні обмеження не поширювалися на заклади, в яких персонал і відвідувачі мають COVID-сертифікат.

Про це на нараді в Кабміні заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко, пише пресслужба уряду.

Він запропонував, щоб обмеження у «жовтій» та «червоній» зонах карантину не поширювалися на заклади, де колектив і відвідувачі мають сертифікати. У цих сертифікатах підтверджується або вакцинація від коронавірусу, або негативний ПЛР-тест протягом останніх 72 годин, або довідка про одужання від коронавірусу протягом останніх кількох місяців. Відповідні зміни вже готуються внести до постанови Кабміну.

«Це дозволить ефективно стримувати епідемічну ситуацію та зберегти економічну активність», — зазначив Ляшко.

Водночас прем’єр Денис Шмигаль закликав активніше вакцинувати учителів і персонал навчальних закладів, щоб уберегти дітей від хвороби.