Уряд найближчим часом розглянем питання запровадження «жовтої» зони. Ляшко обіцяє привілеї вакцинованим

Найближчим часом в Україні засідатиме комісія із надзвичайних ситуацій, де розглянуть питання встановлення по країні «жовтої» карантинної зони через збільшення кількості шпиталізацій. Однак для вакцинованих будуть привілеї.

Про це під час засідання уряду в середу, 8 вересня, заявили премʼєр-міністр Денис Шмигаль та міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«В Україні з початком осіннього періоду спостерігається погіршення епідемічної ситуації. Задля уникнення можливих жорстких локдаунів або «червоних» зон ми повертаємось у режим роботи регулярних засідань Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вже найближчими днями відбудеться відповідне засідання, де розглядатиметься питання про встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки по всій країні», — зазначив Шмигаль.