Правительство в ближайшее время рассмотрит вопрос введения «желтой» зоны. Ляшко обещает привилегии вакцинированным

В ближайшее время в Украине будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям, где рассмотрят вопрос установления по стране «желтой» карантинной зоны из-за увеличения количества госпитализаций. Однако для вакцинированных будут привилегии.
Об этом во время заседания правительства в среду, 8 сентября, заявили премьер-министр Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«В Украине с началом осеннего периода наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Во избежание возможных жестких локдаунив или «красных» зон мы возвращаемся в режим работы регулярных заседаний Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Уже в ближайшие дни состоится соответствующее заседание, где будет рассматриваться вопрос об установлении «желтого» уровня эпидемической опасности по всей стране», — отметил Шмыгаль.
Глава Минздрава Виктор Ляшко уточнил, что в Украине ситуация с коронавирусом «прогнозируемо ухудшается», фиксируют тенденцию к увеличению госпитализаций. Он добавил, что правительство планирует ввести привилегии для вакцинированных украинцев в случае карантина.
«Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированных к привычному», — заявил он, отметив, что все министерства работают над изменениями в карантинные нормы.
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