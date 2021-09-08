Правительство в ближайшее время рассмотрит вопрос введения «желтой» зоны. Ляшко обещает привилегии вакцинированным

В ближайшее время в Украине будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям, где рассмотрят вопрос установления по стране «желтой» карантинной зоны из-за увеличения количества госпитализаций. Однако для вакцинированных будут привилегии.

Об этом во время заседания правительства в среду, 8 сентября, заявили премьер-министр Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«В Украине с началом осеннего периода наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Во избежание возможных жестких локдаунив или «красных» зон мы возвращаемся в режим работы регулярных заседаний Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Уже в ближайшие дни состоится соответствующее заседание, где будет рассматриваться вопрос об установлении «желтого» уровня эпидемической опасности по всей стране», — отметил Шмыгаль.