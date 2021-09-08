В Украине за сутки более 2,5 тысячи человек заболели COVID-19, умерли 60 пациентов

По состоянию на утро 8 сентября в Украине зафиксировали 2 772 случая COVID-19. За сутки медики госпитализировали 1 017 человек, а 60 пациентов умерли из-за осложнений, вызванных болезнью.

В то же время выздоровели 1 411 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

За все время пандемии в Украине: