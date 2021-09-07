В Украине выявили более двух тысяч новых случаев ковида

В Украине за сутки понедельника, 6 сентября, выявили 2 197 случай коронавируса. Об этом утром 7 сентября сообщило Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях. Также за минувшие сутки госпитализированы 485 человек, умерли от коронавируса 53 человека, а выздоровели 1 429.

Всего с начала пандемии и по состоянию на 7 сентября в Украине выявили 2 300 504 случая коронавируса, побороли его 2 214 606 человек, а умерли 54 054.