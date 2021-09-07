В Україні виявили понад дві тисячі нових випадків ковіду

В Україні за добу понеділка, 6 вересня, виявили 2 197 випадків коронавірусу. Про це вранці 7 вересня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях. Також за минулу добу шпиталізували 485 людей, померли від коронавірусу 53 людини, а одужали 1 429.

Загалом від початку пандемії і станом на 7 вересня в Україні виявили 2 300 504 випадки коронавірусу, побороли його 2 214 606 людей, а померли 54 054.