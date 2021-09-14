На Закарпатті вже оголосили про перехід до «жовтої» карантинної зони

У Закарпатській області повідомили, що з наступного понеділка регіон переходить до «жовтої» карантинної зони.
Про це у Facebook повідомив очільник місцевої ОДА Анатолій Полосков.
Він зазначив, що перехід до «жовтої» зони означає закриття шкіл, де вакциновані менше 80% учителів. За його словами, наразі лише в п’яти громадах виконується цей показник.
«Ситуацію ще можна виправити, якщо працівники освіти з повною відповідальністю поставляться до свого обов’язку дбати про здоров’я дітей і забезпечувати безперервність освітнього процесу, і зроблять першу дозу щеплення на цьому тижні. В іншому випадку заклади освіти будуть зачинені, і освітній процес призупинений до досягнення встановленого рівня вакцинації», — пояснив Полосков.
- 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів (так звані «жовтий» або «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.