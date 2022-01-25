В Тернополе из-за стремительного распространения коронавируса усилили карантинные ограничения

В Тернополе с 26 января из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом усилят карантинные ограничения.
Соответствующее решение приняли на заседании городского оперативного штаба.
С завтрашнего дня в Тернополе будет запрещена работа заведений общественного питания и пребывания в них посетителей с 22:00 до 07:00. Также будет запрещено производить расчеты после 21 часа, кроме адресной доставки и заказов навынос.
На время ужесточения карантина закрывают и детские игровые комнаты.
Городские власти рекомендовали перевести учащихся 5—11 классов на дистанционную форму обучения, если в школе наблюдается высокий темп заболеваемости.
Также временно запрещены массовые собрания, дискотеки, праздничные мероприятия. Исключением являются мероприятия, в которых участвуют вакцинированные люди (100%), в таких случаях заполненность помещения не должна превышать 50% мест от общего количества.
Управление транспортных сетей и связи должно организовать максимально возможную вакцинацию водителей и кондукторов общественного транспорта.
В то же время персонал общепита, торговли и других заведений бытового обслуживания населения (кроме товаров первой необходимости) должен быть вакцинирован на 100%, заполненность помещений не может превышать 50% от общей.
Отдельно отмечается, что доступ посетителей в подразделения городского совета ограничат, подавать документы можно по почте или через интернет.
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