У Тернополі через стрімке поширення коронавірусу посилили карантинні обмеження

На час посилення карантину зачиняють і дитячі ігрові кімнати.

Так, відзавтра в Тернополі буде заборонена робота закладів громадського харчування та перебування у них відвідувачів з 22:00 до 07:00. Також буде заборонено проводити розрахунки після 21-ї години, крім адресної доставки та замовлень навинос.

У Тернополі з 26 січня через різке зростання захворюваності на коронавірус посилять карантинні обмеження.

Міська влада рекомендувала перевести учнів 5—11 класів на дистанційну форму навчання, якщо у школі спостерігається високий темп захворюваності.

Також тимчасово заборонені масові зібрання, дискотеки, святкові події. Винятком є заходи, в яких беруть участь вакциновані люди (100%), водночас у таких випадках заповненість приміщення не може перевищувати 50% місць від загальної кількості.

Управління транспортних мереж і зв’язку повинно організувати максимально можливу вакцинацію водіїв та кондукторів громадського транспорту.

Водночас персонал закладів громадського харчування, торгівлі та інших закладів побутового обслуговування населення (крім товарів першої необхідності) має бути вакцинований на 100%, заповненість приміщень не може перевищувати 50% від загальної.

Окремо зазначається, що доступ відвідувачів до підрозділів міської ради обмежать, а подавати документи можна буде поштою чи через інтернет.