Львівська область посилила карантин: школи перевели на дистанційку, у транспорті обмежили кількість місць

У Львівській області через ситуацію з коронавірусом з 26 січня посилюють карантинні обмеження.

Про це повідомили у Львівській обласній державній адміністрації.

Так, з опівночі 26 січня до 00:00 суботи, 5 лютого, школи області переводять на дистанційне навчання (крім закладів профтехосвіти, дитячих садків та спеціальних закладів).

До того ж в області будуть зачинені заклади розважальної діяльності.