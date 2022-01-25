Львівська область посилила карантин: школи перевели на дистанційку, у транспорті обмежили кількість місць

У Львівській області через ситуацію з коронавірусом з 26 січня посилюють карантинні обмеження.
Про це повідомили у Львівській обласній державній адміністрації.
Так, з опівночі 26 січня до 00:00 суботи, 5 лютого, школи області переводять на дистанційне навчання (крім закладів профтехосвіти, дитячих садків та спеціальних закладів).
До того ж в області будуть зачинені заклади розважальної діяльності.
Тимчасово забороняються планові госпіталізації у медзакладах, окрім випадків, коли існує значний ризик для життя або здоров’я людей.
Окрім цього, у громадському транспорті впроваджується обмеження на 50% від передбачених технічними умовами місць для стояння.
Водночас в ОДА попередили, що у разі подальшого погіршення ситуації з 1 лютого можуть запровадити додаткові заборони. Зокрема, на роботу закладів громадського харчування (окрім доставки замовлень та роботи навинос), роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів (окрім спортсменів національних збірних команд України), на проведення всіх масових заходів, а також на роботу ринків (окрім продовольчих).
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