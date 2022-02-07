В Україні за добу виявили 23 378 нових хворих на коронавірус, з них 2 242 дитини

В Україні за минулу добу (6 лютого) зареєстрували 23 378 нових випадків коронавірусу, з них 2 242 дитини.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
За даними МОЗ, за добу госпіталізували 2 699 осіб, летальних випадків — 115, одужали — 5 024 пацієнти.
До того ж за добу проти коронавірусу вакцинували 18 626 людей. Першу дозу отримала 5 741 людина, другу — 8 028 людей, додаткову дозу — 86 людей, бустерну — 4 771 людина.
Від початку пандемії в Україні захворіли 4 307 437 людей, одужали — 3 681 092 пацієнтів, летальних випадків — 101 392.
Від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 458 482 людини, з них отримали дві дози — 14 780 566 людей, додаткову дозу — 20 332 людини, бустерну — 459 230 людей.
- 19 січня міністр охорони здоровʼя оголосив, що в Україні почався спалах коронавірусу. Його епіцентр — західні області.
- У «червоній» зоні карантину нині Івано-Франківська та Рівненська області. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що найближчим часом туди потраплять ще шість областей.
- Національна академія наук прогнозувала на початок лютого до 52 тисяч ковід-хворих на добу. Рада нацбезпеки і оборони прогнозувала на лютий до 60 тисяч нових хворих за добу. Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, припадають на 20—25 лютого.