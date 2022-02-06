В Україні виявили понад 27 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше Одеській області — 2 788

В Україні за останню добу, 5 лютого, медики виявили 27 851 новий випадок коронавірусної хвороби (зокрема 2 597 дітей та 431 медпрацівник). Від ускладнень захворювання померли 109 пацієнтів, а напередодні — 185 .

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

Київ — 2 298;

Вінницька область — 613;

Волинська область — 462;

Дніпропетровська область — 1 289;

Донецька область — 1 032;

Житомирська область — 1 773;

Закарпатська область — 523;

Запорізька область — 438;

Івано-Франківська область — 1 201;

Київська область — 704;

Кіровоградська область — 326;

Луганська область — 318;

Львівська область — 1 572;

Миколаївська область — 1 011;

Одеська область — 2 788;

Полтавська область — 486;

Рівненська область — 1 291;

Сумська область — 1 612;

Тернопільська область — 1 145;

Харківська область — 1 897;

Херсонська область — 797;

Хмельницька область — 2 070;

Черкаська область — 583;

Чернівецька область — 777;

Чернігівська область — 845.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,2 мільйона випадків COVID-19. При цьому 101 277 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,6 мільйона громадян одужали.

Також за минулу добу медики вакцинували 34 305 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплена 15 452 741 людина, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 772 538. Ще 20 246 людей отримали додаткову дозу, а 454 459 — бустерну.