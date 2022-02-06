В Україні виявили понад 27 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше Одеській області — 2 788

В Україні за останню добу, 5 лютого, медики виявили 27 851 новий випадок коронавірусної хвороби (зокрема 2 597 дітей та 431 медпрацівник). Від ускладнень захворювання померли 109 пацієнтів, а напередодні — 185 .
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:
- Київ — 2 298;
- Вінницька область — 613;
- Волинська область — 462;
- Дніпропетровська область — 1 289;
- Донецька область — 1 032;
- Житомирська область — 1 773;
- Закарпатська область — 523;
- Запорізька область — 438;
- Івано-Франківська область — 1 201;
- Київська область — 704;
- Кіровоградська область — 326;
- Луганська область — 318;
- Львівська область — 1 572;
- Миколаївська область — 1 011;
- Одеська область — 2 788;
- Полтавська область — 486;
- Рівненська область — 1 291;
- Сумська область — 1 612;
- Тернопільська область — 1 145;
- Харківська область — 1 897;
- Херсонська область — 797;
- Хмельницька область — 2 070;
- Черкаська область — 583;
- Чернівецька область — 777;
- Чернігівська область — 845.
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,2 мільйона випадків COVID-19. При цьому 101 277 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,6 мільйона громадян одужали.
Також за минулу добу медики вакцинували 34 305 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплена 15 452 741 людина, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 772 538. Ще 20 246 людей отримали додаткову дозу, а 454 459 — бустерну.
- 19 січня міністр охорони здоровʼя оголосив, що в Україні почався спалах коронавірусу. Його епіцентр — західні області. Попередню рекордну добову кількість хворих зафіксували 2 лютого — 39 620 випадків.
- Національна академія наук прогнозувала на початок лютого до 52 тисяч ковід-хворих на добу. Рада нацбезпеки і оборони прогнозувала на лютий до 60 тисяч нових хворих за добу. Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, припадають на 20—25 лютого.