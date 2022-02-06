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В Україні виявили понад 27 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше Одеській області — 2 788

Автор:
Софія Телішевська
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В Україні за останню добу, 5 лютого, медики виявили 27 851 новий випадок коронавірусної хвороби (зокрема 2 597 дітей та 431 медпрацівник). Від ускладнень захворювання померли 109 пацієнтів, а напередодні — 185 .

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

  • Київ — 2 298;
  • Вінницька область — 613;
  • Волинська область — 462;
  • Дніпропетровська область — 1 289;
  • Донецька область — 1 032;
  • Житомирська область — 1 773;
  • Закарпатська область — 523;
  • Запорізька область — 438;
  • Івано-Франківська область — 1 201;
  • Київська область — 704;
  • Кіровоградська область — 326;
  • Луганська область — 318;
  • Львівська область — 1 572;
  • Миколаївська область — 1 011;
  • Одеська область — 2 788;
  • Полтавська область — 486;
  • Рівненська область — 1 291;
  • Сумська область — 1 612;
  • Тернопільська область — 1 145;
  • Харківська область — 1 897;
  • Херсонська область — 797;
  • Хмельницька область — 2 070;
  • Черкаська область — 583;
  • Чернівецька область — 777;
  • Чернігівська область — 845.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,2 мільйона випадків COVID-19. При цьому 101 277 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,6 мільйона громадян одужали.

Також за минулу добу медики вакцинували 34 305 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплена 15 452 741 людина, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 772 538. Ще 20 246 людей отримали додаткову дозу, а 454 459 — бустерну.