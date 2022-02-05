В Україні виявили понад 42 тисячі нових випадків коронавірусу, вакцинували — 76 тисяч людей

Протягом минулої доби в Україні виявили 42 533 підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

До лікарень потрапили 3 918 осіб, від ускладнень померли 185 пацієнтів. Побороти недугу вдалося 9 628 жителям країни.

За весь час пандемії в Україні захворіли 4 256 208 осіб. Ускладнення хвороби призвели до смерті 101 168 хворих, одужали — 3 669 979 осіб.

Також протягом минулої доби 76 350 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 22 352 людини, другу дозу — 29 708 людей, додаткову дозу отримали 617 людей, бустерну дозу — 23 673 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 15 442 559 людей, з них першу дозу — 15 442 557 людей, дві дози — 14 758 350 людей, додаткову дозу — 20 040 людей, бустерну дозу — 444 730 людей.