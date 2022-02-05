В Україні виявили понад 42 тисячі нових випадків коронавірусу, вакцинували — 76 тисяч людей

Протягом минулої доби в Україні виявили 42 533 підтверджених випадків коронавірусної хвороби.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
До лікарень потрапили 3 918 осіб, від ускладнень померли 185 пацієнтів. Побороти недугу вдалося 9 628 жителям країни.
За весь час пандемії в Україні захворіли 4 256 208 осіб. Ускладнення хвороби призвели до смерті 101 168 хворих, одужали — 3 669 979 осіб.
Також протягом минулої доби 76 350 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 22 352 людини, другу дозу — 29 708 людей, додаткову дозу отримали 617 людей, бустерну дозу — 23 673 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 15 442 559 людей, з них першу дозу — 15 442 557 людей, дві дози — 14 758 350 людей, додаткову дозу — 20 040 людей, бустерну дозу — 444 730 людей.
- В Україні за добу 3 лютого виявили 43 778 нових випадків коронавірусу (з них 4 381 дитина), що є рекордним показником з початку пандемії навесні 2020 року.
- 19 січня міністр охорони здоровʼя оголосив, що в Україні почався спалах коронавірусу. Його епіцентр — західні області. Попередню рекордну добову кількість хворих зафіксували 2 лютого — 39 620 випадків.
- Національна академія наук прогнозує на початок лютого до 52 тисяч ковід-хворих на добу. Рада нацбезпеки і оборони прогнозувала на лютий до 60 тисяч нових хворих за добу. Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, припадають на 20—25 лютого.