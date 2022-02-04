В Україні знову виявили рекордну кількість нових хворих на коронавірус

В Україні за добу 3 лютого виявили 43 778 нових випадків коронавірусу (з них 4 381 дитина), що є рекордним показником з початку пандемії навесні 2020 року.
Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 4 лютого.
Також за минулу добу шпиталізували 4 328 людей, померли — 174. Загалом з початку пандемії і станом на 4 лютого в Україні виявили 4 213 675 випадків коронавірусу, померли від нього 100 983 людини.
Що стосується вакцинації, то за минулу добу зробили 75 304 щеплення, першу дозу отримали 23 482 людини. Повністю в Україні вакциновано 14 728 642 людини, бустер з них отримали 421 057 людей.
- 19 січня міністр охорони здоровʼя оголосив, що в Україні почався спалах коронавірусу. Його епіцентр — західні області. Попередню рекордну добову кількість хворих зафіксували 2 лютого — 39 620 випадків.
- Національна академія наук прогнозує на початок лютого до 52 тисяч ковід-хворих на добу. Рада нацбезпеки і оборони прогнозувала на лютий до 60 тисяч нових хворих за добу. Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, припадають на 20—25 лютого.