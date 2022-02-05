В Украине выявили более 42 тысяч новых случаев коронавируса, вакцинировали — 76 тысяч человек

За прошедшие сутки в Украине выявили 42 533 подтвержденных случая коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В больницы попали 3 918 человек, от осложнений скончались 185 пациентов. Побороть недуг удалось 9 628 жителям страны.

За все время пандемии в Украине заболели 4 256 208 человек. Осложнения болезни привели к смерти 101 168 больных, выздоровели — 3 669 979 человек.

Также за прошедшие сутки 76 350 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 22 352 человека, вторую дозу — 29 708 человек, дополнительную дозу получили 617 человек, бустерную дозу — 23 673 человека.

С начала вакцинальной кампании прививки получили 15 442 559 человек, из них первую дозу — 15 442 557 человек, две дозы — 14 758 350 человек, дополнительную дозу — 20 040 человек, бустерную дозу — 444 730 человек.