В Украине выявили почти 40 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 73 тысячи

В Украине за сутки 2 февраля коронавирусом заразились почти 40 тысяч человек. Среди них 1 035 медиков и 4 446 детей.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за коронавируса госпитализировали 4 136 человек, а 210 — умерли от осложнений. В то же время 9 380 украинцев успешно выздоровели от болезни.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Одесской (2 982) и Житомирской (2 933) областях.

Также в течение суток 73 тысячи украинцев вакцинировались от коронавируса. 23 тысячи получили первую дозу вакцины, 27 тысяч – вторую, а еще 20 тысяч – бустерную.