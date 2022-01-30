В Украине выявили 24,5 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 34 тысячи

В Украине за минувшие сутки 29 января зафиксировали 24,5 тысячи новых зараженных коронавирусом. Среди них 444 медика и 3 378 детей.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за коронавируса попали 3 692 человека, а 94 больных умерли от осложнений. В то же время 3 145 украинцев успешно выздоровели.

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской (3 043) и Житомирской (2 013) областях.

Также за минувшие сутки от коронавируса вакцинировались 34 тысячи человек. 12 тысяч получили первую дозу, 11 тысяч – вторую и 10 тысяч – бустерную.