В Украине третий день подряд рекордное количество новых больных ковидом — более 37 тысяч

В Украине за сутки 28 января выявили рекордное с начала пандемии количество заболевших коронавирусом — 37 351.
Об этом Министерство здравоохранения сообщило утром 29 января.
Также за минувшие сутки госпитализировали 3 340 человек, умерли 149. Всего за все время пандемии на Украине выявили 4 017 961 случай коронавируса, умерли от него 100 031 человек.
Что касается вакцинации, за сутки 28 января сделали 78 564 прививки. Всего с начала кампании в стране иммунизировали 15 306 059 человек, из них получили вторую дозу 14 600 434 человека.
19 января министр здравоохранения объявил, что в Украине началась вспышка коронавируса. Ее эпицентр — западные области. Рекордное количество больных зафиксировали 26 января (32 393) и 27 января (34 408).
- Национальная академия наук прогнозирует на начало февраля до 52 тысяч ковид-больных в сутки. Совет нацбезопасности и обороны прогнозировал на февраль до 60 тысяч новых больных в сутки. Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, приходятся на 20—25 февраля.
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Прививки будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.