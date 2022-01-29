В Украине третий день подряд рекордное количество новых больных ковидом — более 37 тысяч

В Украине за сутки 28 января выявили рекордное с начала пандемии количество заболевших коронавирусом — 37 351.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило утром 29 января.

Также за минувшие сутки госпитализировали 3 340 человек, умерли 149. Всего за все время пандемии на Украине выявили 4 017 961 случай коронавируса, умерли от него 100 031 человек.

Что касается вакцинации, за сутки 28 января сделали 78 564 прививки. Всего с начала кампании в стране иммунизировали 15 306 059 человек, из них получили вторую дозу 14 600 434 человека.