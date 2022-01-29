В Україні третій день поспіль рекордна кількість нових хворих на ковід — понад 37 тисяч

В Україні за добу 28 січня виявили рекордну з початку пандемії кількість хворих на коронавірус — 37 351.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило вранці 29 січня.

Також за минулу добу шпиталізували 3 340 людей, померли 149. Загалом за весь час пандемії в Україні виявили 4 017 961 випадок коронавірусу, від хвороби померла 100 031 людина.

Що стосується вакцинації, то за добу 28 січня зробили 78 564 щеплення. Загалом від початку кампанії у країні вакцинували 15 306 059 людей, з них отримали другу дозу 14 600 434 людини.