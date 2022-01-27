В Украине выявили более 32 тысяч новых зараженных коронавирусом. Это самое большое количество за все время пандемии

В Украине за минувшие сутки зафиксировали более 32 тысяч новых зараженных коронавирусом. Среди них 797 медиков и 4 847 детей.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за коронавируса попали 3 016 человек, а 154 умерли от осложнений. В то же время 5 237 украинцев успешно выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (2 862) и Львовской (2 696) областях.
Также в течение суток от коронавируса вакцинировались 82 тысяч человек. 28 тысяч получили первую дозу, 29 тысяч – вторую дозу, а еще 23 тысячи – бустерную дозу.
- 6 января в Украине была разрешена бустерная вакцинация для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Прививки будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты прививки. Сгенерировать его можно будет в «Дії» ориентировочно в конце января 2022 года. А до этого будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.
- 19 января министр здравоохранения объявил, что в Украине началась вспышка коронавируса. Его эпицентр – западные области, особенно Ивано-Франковская, которую уже перевели в «красную» зону.