В Україні виявили 24,5 тисячі нових заражених коронавірусом. Вакцинувались — 34 тисячі

В Україні за минулу добу 29 січня зафіксували 24,5 тисячі нових заражених коронавірусом. Серед них 444 медики та 3 378 дітей.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через коронавірус потрапили 3 692 людини, а 94 хворих померли від ускладнень. Водночас 3 145 українців успішно одужали.

Найбільше всього нових випадків зафіксували в Львівській (3 043) та Житомирській (2 013) областях.

Також за минулу добу від коронавірусу вакцинувалися 34 тисячі людей. 12 тисяч отримали першу дозу, 11 тисяч — другу та 10 тисяч — бустерну.