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В Украине выявили более 27 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего в Одесской области — 2 788

Автор:
София Телишевская
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В Украине за последние сутки, 5 февраля, медики выявили 27 851 новый случай коронавирусной болезни (в том числе 2 597 детей и 431 медработник). От осложнений заболевания умерли 109 пациентов, а накануне — 185.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:

  • Киев — 2 298;
  • Винницкая область — 613;
  • Волынская область — 462;
  • Днепропетровская область — 1 289;
  • Донецкая область — 1032;
  • Житомирская область — 1773;
  • Закарпатская область — 523;
  • Запорожская область — 438;
  • Ивано-Франковская область — 1 201;
  • Киевская область — 704;
  • Кировоградская область — 326;
  • Луганская область — 318;
  • Львовская область — 1572;
  • Николаевская область — 1011;
  • Одесская область — 2 788;
  • Полтавская область — 486;
  • Ровенская область — 1291;
  • Сумская область — 1 612;
  • Тернопольская область — 1 145;
  • Харьковская область — 1897;
  • Херсонская область — 797;
  • Хмельницкая область — 2 070;
  • Черкасская область — 583;
  • Черновицкая область — 777;
  • Черниговская область — 845.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,2 миллиона случаев COVID-19. При этом 101 277 человек умерли от осложнений болезни, а 3,6 миллиона граждан выздоровели.

Также за минувшие сутки медики вакцинировали 34 305 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привит 15 452 741 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 772 538. Еще 20 246 человек получили дополнительную дозу, а 454 459 — бустерную.