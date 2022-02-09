За добу в Україні виявили понад 38 тисяч хворих на коронавірус

В Україні за минулу добу (8 лютого) виявили 38 257 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіли 3 308 дітей.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
За даними МОЗ, за минулу добу госпіталізували 4 385 людей, летальних випадків — 240, одужали 17 063 пацієнти.
За весь час пандемії в Україні захворіли 4 380 047 людей, одужали — 3 713 348, летальних випадків — 101 887.
Також у МОЗ розповіли, що за добу вакцинували проти коронавірусу 72 007 громадян. Першу дозу отримали 21 212 людей, другу — 31 007, додаткову — 688, бустерну — 19 100.
Від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 499 220 людей, з них 14 840 450 отримали дві дози, додаткову дозу — 21 563 людини, бустерну — 493 303.
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