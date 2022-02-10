В Україні за добу зареєстрували майже 42 тисячі хворих на коронавірус

За весь час пандемії в Україні захворіла 4 421 741 людина, одужали — 3 729 976 пацієнтів, летальних випадків — 102 167.

За даними МОЗ, за минулу добу госпіталізували 4 128 людей, летальних випадків — 280, одужали 16 628 пацієнтів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

В Україні за минулу добу (9 лютого) виявили 41 694 нові випадки коронавірусу , зокрема захворіли 3 486 дітей.

Також у МОЗ розповіли, що за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 70 678 людей. Першу дозу отримали 21 367 людей, другу — 29 487, додаткову — 596, бустерну — 19 228.

Від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 520 587 українців, з них отримали дві дози 14 869 937 людей, додаткову — 22 159, бустерну — 512 531 людина.