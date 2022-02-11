В Украине за сутки выявили более 41 тысячи случаев коронавируса, госпитализировали почти 4 тысячи больных

В Украине за минувшие сутки (10 февраля) зафиксировали 41 229 новых случаев коронавируса, в частности заболели 3 369 детей.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировали 3 936 человек, летальных исходов — 236, выздоровели 20 850 пациентов.
За все время пандемии в Украине заболели 4 462 970 человек, выздоровели 3 750 826 пациентов, летальных случаев — 102 403.
По данным Минздрава, за сутки против COVID-19 вакцинировали 72 255 человек: первую дозу получили 20 826 граждан, вторую — 30 641, дополнительную — 469, бустерную — 20 319 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 541 413 человек, из них получили две дозы — 14 900 578, дополнительную дозу — 22 628, бустерную — 532 850 человек.
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