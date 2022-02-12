В Украине за сутки выявили 38 212 больных коронавирусом, из них более 3 тысяч детей

В Украине за минувшие сутки (11 февраля) зафиксировали 38 212 новых случаев коронавируса, в том числе заболели 3029 детей.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировали 3 753 человек, летальных случаев — 265, выздоровели 19 943 пациентов.
За все время пандемии в Украине заболели 4 501 182 человека, выздоровели — 3 770 769 больных, летальных случаев — 102 668.
По данным Минздрава, за сутки против COVID-19 вакцинировали 74 038 человек: первую дозу получили 20 260 человек, вторую — 32 286, дополнительную — 725, бустерную — 20 767 человек.
С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 15 561 673 человека, из них получили две дозы — 14 932 864, дополнительную — 23 353, бустерную — 553 617 человек.
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