Міністр Кулеба заявив, що Україна звернулася до міжнародних партнерів для спільної реакції на морську блокаду РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна звернулася до міжнародних партнерів для спільної реакції на морську блокаду з боку Росії. Це питання також порушить і генсек НАТО під час візиту до Румунії.

Про це він заявив під час брифінгу, який транслювався на Facebook-сторінці МЗС.

«Ми відразу звернулися по лінії МЗС, поінформували про ці дії РФ генерального секретаря ООН, Європейський Союз, керівництво дружніх держав та розпочали двосторонні консультації з чорноморськими країнами з метою вироблення спільних дій», — зазначив Кулеба.

За його словами, Росія не повинна мати право маніпулювати темою «навчань» для блокування проходів торговельним суднам. Кулеба наголосив, що безпека у Чорному морі стосується всіх країн регіону, тому однієї відповіді України на це недостатньо.

«Сьогодні генсек НАТО перебуває в Румунії, і з нашої ініціативи це питання, блокування Чорного та Азовського морів, буде предметом переговорів. Тому ми перебуватимемо на зв’язку і з НАТО, і з Румунією з цього приводу», — сказав міністр.