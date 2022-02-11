Министр Кулеба заявил, что Украина обратилась к международным партнерам для совместной реакции на морскую блокаду РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина обратилась к международным партнерам для совместной реакции на морскую блокаду со стороны России. Этот вопрос также поднимет и генсек НАТО во время визита в Румынию.
Об этом он заявил во время брифинга, транслировавшегося на Facebook-странице МИД.
«Мы сразу обратились по линии МИД, проинформировали об этих действиях РФ генерального секретаря ООН, Европейского Союза, руководства дружественных государств и начали двусторонние консультации с черноморскими странами с целью выработки совместных действий», — отметил Кулеба.
По его словам, Россия не должна иметь право манипулировать темой «учений» для блокирования проходов торговым судам. Кулеба подчеркнул, что безопасность в Черном море касается всех стран региона, поэтому одного ответа Украины на это недостаточно.
«Сегодня генсек НАТО находится в Румынии, и по нашей инициативе этот вопрос, блокирование Черного и Азовского морей, будет предметом переговоров. Поэтому мы будем на связи и с НАТО, и с Румынией по этому поводу», — сказал министр.
- Ранее сообщалось, что Россия с 13 по 19 февраля перекрывает из-за якобы военных учений почти все Азовское море и значительную часть Черного моря. Впервые после оккупации Крыма россияне перекрывают путь торговым судам в Украину.
- МИД Украины выразил протест, а в ВМС заявили о готовности к любым провокациям россиян. Министр обороны Украины призвал другие страны запретить вход российским кораблям в порты. США заявили, что Россия под предлогом военных учений нарушает морской суверенитет Украины.
- Впоследствии стало известно, что Россия отозвала перекрытие акватории в Азовском море. В Черном море все осталось без изменений.