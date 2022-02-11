Министр Кулеба заявил, что Украина обратилась к международным партнерам для совместной реакции на морскую блокаду РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина обратилась к международным партнерам для совместной реакции на морскую блокаду со стороны России. Этот вопрос также поднимет и генсек НАТО во время визита в Румынию.

Об этом он заявил во время брифинга, транслировавшегося на Facebook-странице МИД.

«Мы сразу обратились по линии МИД, проинформировали об этих действиях РФ генерального секретаря ООН, Европейского Союза, руководства дружественных государств и начали двусторонние консультации с черноморскими странами с целью выработки совместных действий», — отметил Кулеба.

По его словам, Россия не должна иметь право манипулировать темой «учений» для блокирования проходов торговым судам. Кулеба подчеркнул, что безопасность в Черном море касается всех стран региона, поэтому одного ответа Украины на это недостаточно.

«Сегодня генсек НАТО находится в Румынии, и по нашей инициативе этот вопрос, блокирование Черного и Азовского морей, будет предметом переговоров. Поэтому мы будем на связи и с НАТО, и с Румынией по этому поводу», — сказал министр.