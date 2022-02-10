ДТП із нардепом Трухіним: патрульна поліція повідомляла ДБР, що видалила відео із нагрудних камер поліцейських

Патрульна поліція у відповідь на запит Державного бюро розслідувань повідомляла, що видалила відео з місця аварії за участі нардепа Олександра Трухіна, оскільки минув 30-денний строк зберігання відео.
Про це ДБР повідомило у відповідь на запит «Бабеля».
Відомство надало хронологію своїх запитів до патрульних щодо надання відео із нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці аварії. Так, 25 серпня 2021 року слідчий Національної поліції звернувся до патрульної поліції із запитом про надання відео, втім, відповідь не надали.
Потім, 3 вересня, до патрульних вже звернувся слідчий ДБР (у тому числі й на електронну пошту), однак 28 вересня йому повідомили, що 30-денний строк зберігання відео минув, тому його видалили (аварія сталася 23 серпня 2021 року).
Слідчі заявили, що вони не зверталися до суду з вимогою витребувати відео у патрульної поліції — для цього потрібні підстави вважати, що відео у них є, але ж там заявили, що його видалили.
Після того як 1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який першим прибув на виклик про аварію, ДБР звернулось до Нацполіції із проханням провести службову перевірку.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали ім’я нардепа. Поліція вважала, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, був пасажиром. Сам Трухін уперше прокоментував ДТП лише 1 вересня.
- 1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який першим прибув на виклик про аварію. На записі з камери поліцейського видно, що Трухін пропонував гроші, намагався «піти в ліс» і хотів зателефонувати главі МВС Денису Монастирському (там це заперечили). Також патрульний розповів, що Трухін та всі інші в авто були «готові» (пʼяні), але відмовилися проходити драгер.
- Наступного дня після оприлюднення відео, 2 лютого, Трухіна виключили з партії «Слуга народу», а генпрокурор Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальне провадження проти нього. У ДБР заявили, що не отримували від поліції це відео.