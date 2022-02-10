ДТП с нардепом Трухиным: патрульная полиция сообщала ГБР, что удалила видео с нагрудных камер полицейских

Патрульная полиция в ответ на запрос Государственного бюро расследований сообщала, что удалила видео с места аварии с участием нардепа Александра Трухина, поскольку истек 30-дневный срок хранения видео.

Об этом ГБР сообщило в ответ на запрос «Бабеля».

Ведомство предоставило хронологию своих запросов к патрульным по предоставлению видео с нагрудных камер полицейских, которые перебывали на месте аварии. Так, 25 августа 2021 года следователь Национальной полиции обратился в патрульную полицию с запросом о предоставлении видео, однако ответа не дали.

Затем, 3 сентября, к патрульным уже обратился следователь ГБР (в том числе и на электронную почту), однако 28 сентября ему сообщили, что 30-дневный срок хранения видео истек, поэтому его удалили (авария случилась 23 августа 2021 года).