ДТП с нардепом Трухиным: патрульная полиция сообщала ГБР, что удалила видео с нагрудных камер полицейских

Патрульная полиция в ответ на запрос Государственного бюро расследований сообщала, что удалила видео с места аварии с участием нардепа Александра Трухина, поскольку истек 30-дневный срок хранения видео.
Об этом ГБР сообщило в ответ на запрос «Бабеля».
Ведомство предоставило хронологию своих запросов к патрульным по предоставлению видео с нагрудных камер полицейских, которые перебывали на месте аварии. Так, 25 августа 2021 года следователь Национальной полиции обратился в патрульную полицию с запросом о предоставлении видео, однако ответа не дали.
Затем, 3 сентября, к патрульным уже обратился следователь ГБР (в том числе и на электронную почту), однако 28 сентября ему сообщили, что 30-дневный срок хранения видео истек, поэтому его удалили (авария случилась 23 августа 2021 года).
Следователи заявили, что они не обращались в суд с требованием истребовать видео у патрульной полиции — для этого нужны основания считать, что видео у них есть, но там заявили, что его удалили.
После того как 1 февраля 2022 года «Украинская правда» обнародовала видео с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика, который первым прибыл на вызов об аварии, ГБР обратилось в Нацполицию с просьбой провести служебную проверку.
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi, в котором находился депутат «Слуги народа», замглавы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял автомобилем. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их, убрав имя нардепа. Полиция считала, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местного отделения «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, был пассажиром. Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября.
- 1 февраля 2022 года «Украинская правда» обнародовала видео с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика, который первым прибыл на вызов об аварии. На записи с камеры полицейского видно, что Трухин предлагал деньги, пытался «уйти в лес» и хотел позвонить по телефону главе МВД Денису Монастырскому (там это отрицают). Также патрульный рассказал, что Трухин и все остальные в авто были «готовые» (пьяные), но отказались проходить драгер.
- На следующий день после обнародования видео, 2 февраля, Трухина исключили из партии «Слуга народа», а генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против него. В ГБР заявили, что не получали от полиции видео.