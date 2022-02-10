Джонсон та Столтенберг вважають «найнебезпечнішим моментом» скупчення російських військ навколо України

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та генсек НАТО Єнс Столтенберг вважають скупчення російських військ на українських кордонах найнебезпечнішим моментом у Європі за останні десятиліття.

Про це вони заявили на спільній пресконференції 10 лютого.

«Це, мабуть, найнебезпечніший момент, я б сказав, для наступних кількох днів, у найбільшій безпековій кризі, з якою стикалася Європа за десятиліття, і ми повинні це виправити. Я думаю, що поєднання санкцій і військової рішучості, плюс дипломатія — це те, що потрібно», — сказав Джонсон.

Це також підтвердив і Столтенберг. Він наголосив, що НАТО не є загрозою для Росії, але в Альянсі мають бути готові до найгіршого сценарію.

Крім цього, генсек НАТО підкреслив, що Альянс розглядає можливість довгострокового розміщення бойових груп у Чорноморському регіоні.

«Зараз ми розглядаємо, де нам слід більш довгострокове розміщення у східній частині Альянсу. Сьогодні ми маємо бойові групи у країнах Балтії і Польщі. Але зараз ми розглядаємо розміщення подібних бойових груп у Чорноморському регіоні, у Румунії», — пояснив він.