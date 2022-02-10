Джонсон и Столтенберг считают «самым опасным моментом» скопление российских войск вокруг Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг считают скопление российских войск на украинских границах «самым опасным моментом» в Европе за последние десятилетия.

Об этом они заявили на совместной пресс-конференции 10 февраля.

«Это, пожалуй, самый опасный момент, я бы сказал, для следующих нескольких дней, в самом большом кризисе безопасности, с которым сталкивалась Европа за десятилетия, и мы должны это исправить. Я думаю, что сочетание санкций и военной решимости плюс дипломатия — это то, что нужно», — сказал Джонсон.

Это подтвердил и Столтенберг. Он подчеркнул, что НАТО не является угрозой для России, но в Альянсе должны быть готовы к худшему сценарию.

Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что Альянс рассматривает возможность долгосрочного размещения боевых групп в Черноморском регионе.

«Сейчас мы рассматриваем, где нам нужно более долгосрочное размещение в восточной части Альянса. Сегодня у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Но сейчас мы рассматриваем размещение подобных боевых групп в Черноморском регионе, Румынии», — пояснил он.