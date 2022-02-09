Білоруська лижниця виїхала з країни після відсторонення від Олімпійських ігор через політичні погляди

Білоруська лижниця Дарʼя Долідович виїхала з країни зі своєю родиною через побоювання репресій з боку влади після того, як її відсторонили від Олімпійських ігор через політичні погляди сім’ї.

Про це повідомляє Reuters.

Нині спортсменка із сім’єю перебуває у Польщі, де сподівається продовжити тренування. Про це розповів її батько Сергій Долідович, семиразовий олімпійський чемпіон з лижних перегонів, який також тренує Дарʼю.

«Дарʼю позбавили права брати участь у змаганнях. Я не бачу можливості для її продовження карʼєри в Білорусі. Нас можуть звинуватити у проведенні демонстрації та вигукуванні [опозиційних] гасел, а потім просто посадити до вʼязниці», — сказав він.

За словами чоловіка, ще три місяці тому він «навіть у страшному сні не міг уявити», що зрештою залишить свою країну.