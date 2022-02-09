Беларусская лыжница выехала из страны после отстранения от Олимпийских игр из-за политических взглядов

Беларусская лыжница Дарья Долидович выехала из страны со своей семьей из-за опасений репрессий со стороны властей после того, как ее отстранили от Олимпийских игр из-за политических взглядов семьи.

Об этом сообщает Reuters.

Сейчас спортсменка с семьей находится в Польше, где надеется продолжить тренировки. Об этом рассказал ее отец Сергей Долидович, семикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, который также тренирует Дарью.

«Дарью лишили права участвовать в соревнованиях. Я не вижу возможности для продолжения ее карьеры в Беларуси. Нас могут обвинить в проведении демонстрации и выкрикивании [оппозиционных] лозунгов, а затем просто посадить в тюрьму», — сказал он.

По словам мужчины, еще три месяца назад он «даже в страшном сне не мог представить», что в итоге покинет свою страну.