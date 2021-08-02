Беларусская спортсменка Тимановская попросила убежища в Польше

Беларусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую пытались вывезти с Олимпиады после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Об этом сообщает «Настоящее время».

«Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека — оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры», — заявил представитель Беларусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

Он также отметил, что девушка опасалась возвращаться в Минск, так как ее показали в «разносных сюжетах пропагандистских каналов».

Позже также были опубликованы записи разговора спортивных функционеров, которые убеждали Тимановскую сняться с Олимпиады и вернуться в Беларусь. В частности, ее просили «просто уйти с эфира и замолчать», требовали вернуть $350 суточных, а также обвиняли в том, что выступить против команды ее «подначил кто-то со стороны».