МОК требует от Беларуси разъяснений по ситуации с атлеткой Тимановской. Сейчас ее охраняет японская полиция

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился в Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения по ситуации с беларусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую пытаются насильно вывезти из Токио после ее критики в адрес своих тренеров.

Об этом сообщил представитель МОК Марк Адамс в понедельник, 2 августа, цитирует Deutsche Welle.

К делу Тимановской подключилось Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, утром 2 августа МОК еще раз контактировал с ней. Беларусская спортсменка сейчас находится в безопасности в аэропорту «Ханеда» под защитой японских властей.

Представитель правительства Японии отметил, что Тимановская намерена просить о политическом убежище.