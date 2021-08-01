Чехия предлагает беларусской спортсменке Тимановской визу и убежище. Она боится возвращаться в Минск

Чехия официально предложила беларусской спортсменке Кристине Тимановской, которую силой пытались вывезти из Олимпиады в Токио, визу и помощь в получении убежища.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

«По согласованию с президентом и премьером мы предлагаем ей визу для въезда на чешский территорию, чтобы она могла обратиться к нам за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово помочь», — заявил он. Министр назвал ситуацию со спортсменкой «скандальной».

В интервью tut.by Тимановская рассказала, что боится возвращаться в Беларусь, поскольку там ему может грозить тюремное заключение. Вечером в воскресенье с ней встретились представители Международного олимпийского комитета, которые заявили, что спортсменка остается в аэропорту Токио в безопасности. Также они добавили, что продолжат переговоры со спортсменкой и беларусскими властями.