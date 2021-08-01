Чехия предлагает беларусской спортсменке Тимановской визу и убежище. Она боится возвращаться в Минск

Чехия официально предложила беларусской спортсменке Кристине Тимановской, которую силой пытались вывезти из Олимпиады в Токио, визу и помощь в получении убежища.
Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.
«По согласованию с президентом и премьером мы предлагаем ей визу для въезда на чешский территорию, чтобы она могла обратиться к нам за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово помочь», — заявил он. Министр назвал ситуацию со спортсменкой «скандальной».
В интервью tut.by Тимановская рассказала, что боится возвращаться в Беларусь, поскольку там ему может грозить тюремное заключение. Вечером в воскресенье с ней встретились представители Международного олимпийского комитета, которые заявили, что спортсменка остается в аэропорту Токио в безопасности. Также они добавили, что продолжат переговоры со спортсменкой и беларусскими властями.
- В воскресенье стало известно, что из олимпийского Токио пытаются вывезти беларусский спортсменку Кристину Тимановскую из-за критики в адрес штаба своей команды. В Instagram она заявила, что 29 июля ей пришлось принять участие в эстафете на 400 метров без предупреждения со стороны руководства команды, после того, как остальных товарищей по команде отстранили от этого забега. Бегунья сказала, что ее исключили из команды, потому что она «рассказала в своем Instagram о халатности тренеров».
- Тимановская должна была 2 августа принять участие в забеге на 200 метров среди женщин. Агентству Reuters спортсменка сказала, что в воскресенье ее тренерский штаб пришел к ней в комнату и приказал собрать вещи, прежде чем ее отвезут в аэропорт. В аэропорту женщина обратилась за помощью к полицейским.