Беларусскую спортсменку пытаются насильно вывезти из Токио после ее критики в адрес своих тренеров

Из олимпийского Токио пытаются вывезти беларусскую спортсменку Кристину Тимановскую из-за критики в адрес штаба своей команды.

Об этом сообщает BBC.

Тимановская должна была участвовать в забеге на 200 метров среди женщин в понедельник. Агентству Reuters спортсменка сказала, что в воскресенье ее тренерский штаб пришел к ней в комнату и приказал собрать вещи, прежде чем ее отвезут в аэропорт. «Я не вернусь в Беларусь», — заявила Тимановская.

Перед этим в Instagram она заявила, что в этот четверг ей пришлось участвовать в эстафете на 400 метров без предупреждения со стороны руководства команды, после того как других товарищей по команде отстранили от этого забега.

Бегунья сказала, что ее исключили из команды, потому что она «рассказала в своем Instagram о халатности тренеров». Сейчас спортсменка находится в токийском аэропорту, ее вывоз блокирует японская полиция. Беларусский журналист Тадеуш Гицзан сообщил, что Тимановская хочет подать прошение о предоставлении ей убежища в Австрии.

Штаб Народного антикризисного управления белорусской оппозиции заявил, что посольство Польши в Токио готово предоставить правовую и консульскую помощь Тимановской. МИД Польши дал соответствующее поручение консулу Польши в Токио.

По данным российских СМИ, самолет, которым Тимановскую планировали отправить в Минск, вылетел без нее.

В комментарии Беларусскому фонду спортивной солидарности, Тимановская сообщила, что сейчас находится в полицейском участке под охраной правоохранителей и решает вопрос, где будет сегодня ночевать.