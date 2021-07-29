Олимпийские игры: члена немецкой делегации отправили домой из-за расизма в отношении спортсменов из Африки

Олимпийская федерация Германии (DOSB) отправила домой спортивного директора по велоспорту Патрика Мостера за его расистские комментарии во время соревнований в среду, 28 июля.

Об этом говорится в заявлении федерации от 29 июля, а детали инцидента рассказывает Deutsche Welle.

54-летний Мостер, поддерживая на старте немецкого велогонщика Никиаса Арндта, воскликнул: «Догони этих погонщиков верблюдов, догони погонщиков верблюдов!» При этом он имел в виду велогонщиков из Эритреи и Алжира, которые ехали перед Арндтом. Возгласы Мостера были слышны во время телетрансляции. Позже тренер извинился за комментарии, сказав, что он был пойман «в пылу эмоций».