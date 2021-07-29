Олімпійські ігри: члена німецької делегації відправили додому через расизм щодо спортсменів з Африки

Олімпійська федерація Німеччини (DOSB) відправила додому спортивного директора з велоспорту Патрика Мостера через його расистські коментарі під час змагань у середу, 28 липня.

Про це йдеться у заяві федерації від 29 липня, а деталі інциденту розповідає Deutsche Welle.

54-річний Мостер, підтримуючи на старті німецького велогонщика Нікіаса Арндта, вигукнув: «Наздожени цих погоничів верблюдів, наздожени погоничів верблюдів!» При цьому він мав на увазі велогонщиків з Еритреї та Алжиру, які їхали перед Арндтом. Вигуки Мостера було чути під час телетрансляції. Пізніше тренер вибачився за коментарі, сказавши, що він був спійманий «у запалі емоцій».