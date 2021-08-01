Білоруську спортсменку намагаються силоміць вивезти з Токіо після її критики на адресу своїх тренерів

З олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди.
Про це повідомляє BBC.
Тимановська мала взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок в понеділок. Агентству Reuters спортсменка сказала, що в неділю її тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. «Я не повернуся до Білорусі», — заявила Тимановська.
Перед цим в Instagram вона заявила, що цього четверга їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди, після того як інших товаришів по команді відсторонили від цього забігу.
Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла в своєму Instagram про халатність тренерів». Зараз спортсменка перебуває в токійському аеропорту, її вивезення блокує японська поліція. Білоруський журналіст Тадеуш Гіцзан повідомив, що Тимановська хоче подати прохання про надання їй притулку в Австрії.
Штаб Народного антикризового управління білоруської опозиції заявив, що посольство Польщі в Токіо готове надати правову та консульську допомогу Тимановській. МЗС Польщі дало відповідне доручення консулу Польщі в Токіо.
За даними російських ЗМІ, літак, яким Тимановську планували відправити до Мінська, вилетів без неї.
У коментарі Білоруському фонду спортивної солідарності, Тимновська повідомила, що зараз перебуває в поліцейському відділку під охороною правоохоронців та вирішує питання, де сьогодні ночуватиме.
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