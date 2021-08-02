Білоруська спортсменка Тимановська попросила притулку в Польщі

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку намагалися вивезти з Олімпіади після критики керівництва збірної, подала документи на отримання політичного притулку в Польщі.

Про це повідомляє «Настоящее время».

«Вона зараз перебуває в Токіо. Вона вже спілкується з Міжнародним олімпійським комітетом і з пресою. Вже подала заяву на надання політичного притулку в Польщі, тому вона вже в дорозі перебуває. З нею все в порядку. Тримається добре, зрозуміло, що це стресова ситуація не тільки для спортсмена, але і людини — опинитися під таким тиском. Це молода дівчина, на яку чинили тиск дорослі, досвідчені функціонери», — заявив представник Білоруського фонду спортивної солідарності Олександр Опейкін.

Він також зазначив, що дівчина побоювалася повертатися до Мінська, бо її показали в «розносних сюжетах пропагандистських каналів».

Пізніше також були опубліковані записи розмови спортивних функціонерів, які переконували Тимановську знятися з Олімпіади і повернутися до Білорусі. Зокрема, її просили «просто піти з ефіру і замовкнути», вимагали повернути $350 добових, а також звинувачували в тому, що виступити проти команди її «підбивав хтось зі сторони».