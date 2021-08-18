Беларусская легкоатлетка Тимановская сменит спортивное гражданство, чтобы выступать за Польщу

Беларусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую пытались силой вывезти из олимпийского Токио после критики руководства сборной, намерена сменить спортивное гражданство.

Об этом сообщает Tut.by.

«Мы сейчас будем пытаться поменять спортивное гражданство, чтобы я могла выступать за сборную Польши. Условия смены спортивного гражданства — это карантин, который обычно длится три года. Но мы будем просить, чтобы для меня его сократили, потому что довольно неоднозначная ситуация. Мы не планировали менять спортивное гражданство, но так сложилась ситуация, это вынужденная мера. Приняла решение остаться в Польше и выступать за сборную Польши», — сказала Тимановская.

Спортсменка также заявила, что сможет вернуться на родину, только когда будет уверена, что для нее там безопасно. «Даже если я буду выступать за сборную Польши, это никак не помешает мне приехать домой к родителям, встретиться с ними, съездить в любимые места в Минске. Если я сменю спортивное гражданство, то буду представлять Польшу, но Беларусь — это все равно мой дом, я буду возвращаться туда снова и снова», — отметила она.