Беларусская атлетка Тимановская получила возможность продолжить спортивную карьеру в Польше

Беларусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться на родину из Токио и прилетела в Варшаву, получила возможность продолжать свою спортивную карьеру в Польше.
Об этом 6 августа сообщило Министерство культуры, национального наследия и спорта Польши, цитирует Deutsche Welle.
6 августа в Варшаве состоялась встреча Тимановской и представителей ведомства. Ее проинформировали о том, какие у нее есть варианты. На следующей неделе запланировано еще несколько встреч.
Между тем глава правления польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Обайтек уже предложил Тимановской спонсорскую поддержку: «Мы вместе играем в одной команде».
- 1 августа стало известно, что из олимпийского Токио пытаются вывезти беларусскую спортсменку Кристину Тимановскую из-за критики в адрес штаба своей команды. Накануне она заявила, что 29 июля ей пришлось участвовать в эстафете на 400 метров без предупреждения со стороны руководства команды. Бегунья сказала, что ее исключили из команды, потому что она «рассказала в своем Instagram о халатности тренеров».
- Тимановская должна была 2 августа участвовать в забеге на 200 метров среди женщин. Однако 1 августа тренерский штаб пришел к ней в комнату и приказал собрать вещи, прежде чем ее отвезут в аэропорт. В аэропорту женщина обратилась за помощью к полицейским. Тимановская заявила, что боится возвращаться в Беларусь. В аэропорту ее охраняла японская полиция, а 2 августа отвезли в посольство Польши, где предложили визу и продолжение спортивной карьеры.
- 5 августа она прилетела в Польшу. Из соображений безопасности Тимановская из Токио вылетела в Австрию (над Беларусью не пролетали), а оттуда уже в Варшаву. На следующий день из Токио выслали беларусских тренеров, которые причастны к инциденту с ней.