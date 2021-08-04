Бегунья Тимановская вылетела из Токио в Вену. Полет в Варшаву отменили в целях безопасности

Беларусская легкоатлетка Кристина Тимановская в среду, 3 августа, улетела из Токио в Вену рейсом Austrian Airlines.

Об этом передает Reuters.

Первоначально планировалось, что она улетит в Варшаву, но рейс сменили из-за соображений безопасности. Польша ранее выразила готовность принять у себя спортсменку, которую Национальный олимпийский комитет отстранил от соревнований.

В маске, синих джинсах, синей блузке и темных очках спортсменка прибыла в сопровождении японский полиции в аэропорт к востоку от Токио. Одной из деталей ее гардероба была надпись: «Я бегу чисто». Спортсменка не разговаривала с журналистами.