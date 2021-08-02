Спортивный арбитражный суд отклонил запрос беларусской спортсменки Тимановской о ее допуске к Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос беларусской спортсменки Кристины Тимановской об отмене решения Национального олимпийского комитета Беларуси о ее отстранении от участия в Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщается на сайте CAS в Токио.

«Президент ad hoc отделения CAS отклонил срочную просьбу отложить исполнение обжалуемого решения, поскольку спортсменка не смогла доказать свою правоту», — говорится в документе.