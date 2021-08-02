Спортивный арбитражный суд отклонил запрос беларусской спортсменки Тимановской о ее допуске к Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос беларусской спортсменки Кристины Тимановской об отмене решения Национального олимпийского комитета Беларуси о ее отстранении от участия в Олимпийских играх в Токио.
Об этом сообщается на сайте CAS в Токио.
«Президент ad hoc отделения CAS отклонил срочную просьбу отложить исполнение обжалуемого решения, поскольку спортсменка не смогла доказать свою правоту», — говорится в документе.
- 1 августа стало известно, что из олимпийского Токио пытаются вывезти беларусскую спортсменку Кристину Тимановскую из-за критики в адрес штаба своей команды. Накануне она заявила, что 29 июля ей пришлось принять участие в эстафете на 400 метров без предупреждения со стороны руководства команды. Бегунья сказала, что ее исключили из команды, потому что она «рассказала в своем Instagram о халатности тренеров».
- Тимановская должна была 2 августа принять участие в забеге на 200 метров среди женщин. Однако 1 августа тренерский штаб пришел к ней в комнату и приказал собрать вещи, прежде чем ее отвезут в аэропорт. В аэропорту женщина обратилась за помощью к полицейским. Тимановская заявила, что боится возвращаться в Беларусь. В аэропорту ее охраняла японская полиция, а 2 августа отвезли в посольство Польши, где предложили визу и продолжение спортивной карьеры. По данным СМИ, ее муж уехал из Беларуси в Киев.